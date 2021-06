Corriere della Sera – Le Iene tornano sul caso Pjanic-Rafinha: emergono nuovi elementi

Emergono nuovi dettagli importanti riguardo il contatto Pjanic-Rafinha che ha deciso lo scudetto del 2018. La redazione Le Iene già tempo fa aveva parlato dell’accaduto, finendo poi anche querelati dai tre arbitri che presero parte al match, ovvero Orsato, Valeri e Rizzoli. Infatti Le Iene avevano accusato la direzione arbitrale di aver commesso una frode sportiva, andando in favore della Juventus, e di aver soppresso le prove di tale illecito.

Questa sera però Le Iene aggiungeranno nuovi importanti elementi. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, la trasmissione ha ingaggiato due non udenti con la capacità spiccata nella lettura del labiale, a cui è stato chiesto di tradurre ciò che è stato detto in sala Var nel momento del contatto, vista l’assenza del file audio. Al momento del contatto pare che Valeri esclami fin da subito ” Uuuh check” per poi premere il pulsante rosso e dicendo ad Orsato “Ho controllato adesso, il contrasto c’è”. Anche per il secondo esperto non udente la versione sembra non cambiare. Secondo quest’ultimo Valeri sembra che dica “Ho controllato adesso, lo riguardo un secondo… ho controllato e un contatto c’è.” Inoltre poco dopo l’assistente Giallatini pare che dica a Valeri ” Per me è giallo, per me è giallo” ricevendo una risposta concordante da parte di Valeri che risponde anche “Si certo”. Insomma una scena del tutto differente da quello che poi si è vista in campo. Il caso resta ancora un mistero