CorSera – Diritti Tv, nervi tesi in Lega. Dal Pino a Lotito: “Basta, stai zitto!”. Poi la risposta ad Agnelli e De Laurentiis

C’è ancora incertezza in merito ai diritti Tv della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024. Nell’ultima assemblea di Lega, tenutasi ieri, il risultato è stato di nuovo un nulla di fatto, con i club che si riaggiorneranno la prossima settimana.

Una questione che resta, dunque, ingarbugliata e “la Lega rimane spaccata su Sky e Dazn“. Così è come titola oggi il Corriere della Sera, spiegando come ogni scelta sia stata rinviata, con bando da rifare se lo stallo continuerà oltre il 29 marzo (termine ultimo per inviare le offerte). Il quotidiano racconta di una forte tensione anche sulla questione fondi, con il patron De Laurentiis al centro del dibattito. Sul tema relativo alla media company i toni si sono alzati. Il presidente della Lazio, Lotito, considerando chiusa la partita, ha invitato Dal Pino a non mettere più in futuro ai voti la firma sul contratto preliminare con il consorzio Cvc-Advent-Fsi.

Il numero uno della Lega Serie A lo ha gelato con un: “Basta, stai zitto“, prima di rispondere al patron della Juventus Agnelli, che con De Laurentiis non intende più far parte del comitato che tratta con i fondi. Dal Pino ha ricordato ai presidenti di Juventus e Napoli che il mandato era stato assegnato loro dall’assemblea e che pertanto sarebbe loro dovere rappresentare gli interessi collettivi della Lega e non quelli personali.