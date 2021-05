CorSera – Meret andrà agli Europei a discapito di Cragno: dubbi su Politano

Dopo Lorenzo Insigne e Giovanni di Lorenzo, anche Alex Meret sarebbe pronto a raggiungere i proprio compagni di squadra con la maglia della Nazionale agli Europei di quest’estate. Ne parla l’edizione odierna del Corriere della Sera.

Secondo il quotidiano, il terzo portiere agli Europei insieme a Donnarumma e Sirigu dovrebbe essere l’azzurro Alex Meret, anche se venerdì contro il San Marino è sceso in campo dal 1′ Alessio Cragno. In difesa non dovrebbero esserci Ferrari e Biraghi e a centrocampo l’escluso d’eccellenza dovrebbe essere Castrovilli. L’ultimo dubbio che attanaglia la testa di Mancini riguarda Matteo Politano. L’ala mancina del Napoli, autore di un grandissimo campionato, rimane ancora in forte dubbio ma Mancini già ci ha abituato a delle sorprese.