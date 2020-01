CorSport – Calvario Ghoulam senza fine: nuovo stop per l’algerino, Napoli alla ricerca di alternative

Non c’è pace per Faouzi Ghoulam. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa notare che sono 721 i giorni in cui il terzino algerino soffre per problemi fisici, tra incidenti e ricadute. Ora ha accusato nuovamente un dolorino ed è stato costretto a fermarsi. In questa stagione ha raccolto appena 5 presenze. Gattuso appena è arrivato ha chiesto di “aspettare” sul mercato perché l’algerino gli è subito piaciuto, ma le sue condizioni continuano a preoccupare ed è per questo che a breve sarà presa una decisione e il Napoli da tempo si guarda attorno alla ricerca di nuove possibilità per la corsia mancina.

