CorSport – Hysaj verso l’addio, Napoli in pressing per Ola Aina del Torino: i dettagli

Come si legge nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe chiesto Ola Aina al Torino: “Non soltanto l’attacco, certo. E sebbene la vicenda Osimhen abbia monopolizzato l’attenzione nelle ultime settimane, e assorbito interamente le forze e gli sforzi del ds Giuntoli sin dal periodo del lockdown, il Napoli continua a lavorare anche su altri fronti. Sulle fasce, a esempio, dove all’improvviso è venuto fuori il nome di Ola Aina. Sì, un altro nazionale nigeriano come Victor e soprattutto un altro giovane. Però d’esperienza comprovata in merito al campionato italiano: ha 23 anni e ormai sta completando la sua seconda stagione in Serie A. Per altro da titolare: grande continuità e anche qualche assist. Nonché la duttilità di sapersi adattare su entrambe le fasce, nonostante con il Toro giochi prevalentemente a sinistra. In sintesi: c’è un jolly nel mirino”.