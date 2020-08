CorSport – Napoli in campo quest’oggi: possibile 4-2-3-1 con Mertens e Osimhen insieme in campo

Giornata di test oggi per il nuovo Napoli di Rino Gattuso, che nel pomeriggio scenderà in campo per il triangolare amichevole con Castel di Sangro e L’Aquila. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato quello che potrebbe essere l’assetto di gioco della formazione azzurra.

Oltre al solito 4-3-3, il tecnico potrebbe pensare in alternativa ad un 4-2-3-1 tutto a trazione anteriore, con Insigne, Mertens ed uno tra Lozano e Politano alle spalle di Osimhen. In dubbio la presenza dal 1′ di Fabiàn Ruiz e Maksimovic, così come quella dei partenti Koulibaly ed Allan.