CorSport – Napoli-Parma, De Laurentiis di nuovo in tribuna per dare ulteriore serenità alla squadra

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Presidente De Laurentiis sarà di nuovo al Diego Armando Maradona per assistere al match di campionato contro il Parma: “De Laurentiis, non lascerà che nel «Diego Armando Maradona» la sua assenza finisca per ingigantire il vuoto. Giovedì sera c’era e pure stavolta non mancherà, per tentare di spruzzare ulteriore serenità su quel Napoli che negli ultimi venti minuti, in Coppa Italia, ha stropicciato l’immagine rassicurante della prima ora”.