CorSport – Napoli-Parma, niente ritiro per gli azzurri: i motivi della scelta di Gattuso

Come si legge nell’edizione odierna del Corriere dello Sport non ci sarà ritiro prima della sfida contro il Parma: “E allora, casa dolce casa: niente ritiro, dicevamo, alla vigilia della partita in programma domani alle 18 al Maradona. Meglio staccare e scaricare un po’, secondo Rino: ieri giornata libera per tutti dopo i quarti di Coppa Italia e oggi, invece, allenamento e poi serata in famiglia con appuntamento fissato a colazione in albergo. La gestione del gruppo e delle inevitabili tensioni successive al crollo di Verona, insomma, è il primo aspetto sul quale s’è concentrato Gattuso. Per la formazione contro il Parma servirà invece anche il parere dello staff medico”.