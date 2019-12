CorSport – Rinnovi, offerto biennale a 4 milioni a Mertens: lui e Callejon via a gennaio solo in caso

Non c’è soltanto il mercato in entrata per il Napoli, in questo mese di gennaio che si sta avvicinando. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono due situazioni in attacco che riguardano Dries Mertens e José Callejon.

“Ci sarà da scoprire, e subito, cosa accadrà con Callejon e con Mertens, avvolte nelle rispettive ombre cinesi, il belga anche con seduttori italiani (l’Inter) e tedeschi (il Borussia Dortmund): il Napoli è stato chiaro, a gennaio non parte nessuno, ipotesi percorribile solo attraverso la presentazione di offerte. De Laurentiis a «Ciro» qualcosa ha detto, anzi tante cose, tra le quali: questo è un biennale, da 4,2 netti a stagione (il doppio al lordo). Prendere o lasciarsi”