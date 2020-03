CorSport – Rinnovo Zielinski una priorità per il Napoli: trattativa può decollare, la situazione

Piotr Zielinski rappresenta una delle priorità nel discorso dei rinnovi contrattuali del club azzurro. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Il club ritiene il suo rinnovo un’assoluta priorità, non appena il quadro complessivo sarà più chiaro proverà ad accelerare la trattativa con il suo manager, Bolek, per evitare di inciampare in un Mertens-Callejon bis. Sull’ingaggio non c’erano grandi problemi, e più che altro si discuteva dell’importo della clausola rescissoria valida per l’estero: la società proponeva 100 milioni di euro, e dunque un incremento di 35 milioni rispetto a quella attuale, mentre Bolek, e il giocatore, spingevano per un ritocco decisamente più contenuto”.