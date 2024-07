Criscitiello replica a Giuffredi: “Ha avuto più soldi, lo sanno tutti! È pappa e ciccia con Giuntoli”

Michele Criscitiello ha detto la sua sul caso Di Lorenzo

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è tornato sulla questione Giovanni Di Lorenzo a seguito delle parole del suo procuratore Mario Giuffredi in conferenza stampa: “La vicenda Di Lorenzo è molto semplice, il sottoscritto fa parte di un sistema, il sistema del gioco calcio, e siamo contenti di farne parte. Gli addetti ai lavori sanno che è tutto vero e provato quello che diciamo, siccome abbiamo ottimi rapporti con tutti i presidenti di Serie A e con il 65% dei procuratori, sappiamo che questo è il gioco delle parti.

Mario Giuffredi è un grandissimo procuratore, il numero uno in Italia, ma con grandissimo affetto e stima professionale dico che è il più grande dei bugiardi. Cristiano Giuntoli e Mario Giuffredi sono pappa e ciccia, così come lo è con De Laurentiis tanto che alla presentazione del libro di Mario Giuffredi c’è in prima fila De Laurentiis. Queste cose sono chiare, fanno parte dei giochi, ma la conferenza stampa quando lui dice ‘chiedete a De Laurentiis se ho chiesto dei soldi in più’ è perché glieli hanno dati e basta. Quando c’è il mondo del calcio in mezzo, non si risolve con la pacca sulla spalla, con i soldi nel calcio si risolve tutto. Di Lorenzo dopo che ha ingoiato il boccone amaro ed è arrivato Antonio Conte, dice ok troviamo una soluzione, e De Laurentiis gli paga il disturbo”.

a cura di Tommaso Parrella