Crystal Palace, Ward: “Kvaratskhelia ha ottime qualità, non sarà facile affrontarlo”

Joel Ward, terzino destro del Crystal Palace, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al Regnum Carya Resort di Antalya in Turchia in vista del match amichevole contro il Napoli: “Kvaratskhelia? Ha ottime qualità, non sarà per certo semplice affrontarlo domani. Sarà una partita molto importante per noi, giocare contro la capolista del campionato italiano sarà una opportunità per testare la nostra condizione contro calciatori molto importanti. Cosa cambia tra il campionato italiano e la Premier? A livello mondiale la Premier è conosciuta di più, ma le qualità degli altri campionati sono molto alte e si vedono nelle coppe europee. Il Napoli è un esempio come tante altre. Per noi sarà un test molto importante per capire dove siamo, contro una squadra al top in Europa. Per noi è interessante affrontare una squadra di un altro campionato, con giocatori diversi, e potremo andare in campo per testare le nostre qualità”.