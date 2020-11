CT Ungheria a Tuttosport: “Szoboszlai? Preferirei andasse al Napoli! Con Gattuso può fare tanti ruoli”

Intervistato da Tuttosport, il commissario tecnico dell’Ungheria Marco Rossi ha parlato di Dominik Szoboszlai, oggetto del desiderio del Napoli di recente. Di seguito alcuni passaggi.

Poi è arrivato il gran gol di Szoboszlai.

“Un’azione strepitosa conclusa con un gran tiro, qualcosa che è nel repertorio di Dominik. Eppure fino a quel momento aveva giocato la sua peggior partita da quando lo alleno. Avevo pensato anche di sostituirlo parlandone coi miei collaboratori. Poi ho deciso di tenerlo in campo perché sapevo che poteva inventarsi qualcosa. E così è stato”.

Ha il potenziale per giocare già in una grande squadra?

“E’ un calciatore le cui caratteristiche sono sopra la media. Però per migliorarsi deve giocare in un campionato più competitivo rispetto a quello austriaco. In Italia si completerebbe tatticamente, anche se sta a lui decidere dove andare”.

In che squadra lo vedrebbe bene?

“Tra tutte le squadre interessate a lui mesi fa preferirei andasse al Napoli, dato che vivo a Pozzuoli e lo potrei vedere da vicino…”

Potrebbe giocare da trequartista nel 4-2-3-1 di Gattuso?

“Sì, perché Dominik è un centrocampista offensivo. Poi a seconda dei moduli tattici può essere impiegato anche da esterno sinistro nel 4-4-2. Avendo a disposizione un giocatore del genere cercherei di costruirgli la squadra intorno. Ed ha una grande personalità. L’unico dubbio è relativo alla velocità di adattamento al calcio italiano, problema che non si porrebbe nel caso in cui andasse in Germania”.