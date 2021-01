Da Firenze: “Milik fa gola a tanti. Può diventare l’occasione last-minute giusta”

Arek Milik fuori dal progetto tecnico del Napoli e con il contratto in scadenza giugno sembra far gola a molti club in giro per l’Europa. Oltre al noto interessamento di Marsiglia sembra esserci da tempo anche quello della Fiorentina. Infatti proprio il portale Firenzeviola.it riporta:

“Proprio nei partenopei c’è un altro attaccante la cui storia si intreccia con quella della Fiorentina: Arkadiusz Milik. Una punta che fa gola a tanti, soprattutto perché ormai fuori rosa dal Napoli e in cerca di una sistemazione in vista del prossimo Europeo.

La Juventus resta per lui l’ipotesi più probabile al momento, ma vista la ricerca di un attaccante da parte della Fiorentina in questo mercato, chissà che il polacco non possa diventare l’occasione last-minute da prendere al volo”.