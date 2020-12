Da Firenze – Napoli, idea Cutrone per il mercato di gennaio

Con Llorente in uscita, il Napoli si muove per un attaccante e l’innesto potrebbe arrivare già a gennaio. Tra i nomi presenti in lista, stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, ci sarebbe quello di Patrick Cutrone.

In uscita dalla Fiorentina, dalle colonne de La Nazione si legge che l’attaccante, già allenato da Gattuso al Milan, è seguito, tra le altre squadre, anche dal Napoli. Ai viola piacerebbe molto lo scontento Milik, che però difficilmente cambierà idea dopo il no in estate: dopo la Befana, però, ci sarà un primo summit tra le due società, dunque sono attese novità.