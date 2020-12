Da Roma – Acerbi punta al recupero in extremis: vuole esserci a tutti i costi col Napoli

Con l’assenza di Francesco Acerbi la Lazio ha smarrito una guida e, infatti, la difesa ne ha risentito e non poco. Ecco perché il centrale, fuori da diverso tempo per un infortunio muscolare, vuole stringere i denti e provare ad esserci.

I medici biancocelesti sono per la cautela, ma il giocatore vuole a tutti i costi tentare il recupero in extremis perché sente molto la sfida col Napoli. Ed anche per dare una scossa alla squadra, come fatto in un confronto avuto in questi giorni con la squadra.

D’accordo con i dottori, Acerbi ha quindi iniziato un lavoro differenziato e ha giocherellato col pallone insieme a Lucas Leiva, altro elemento cardine della rosa. Lo riporta Il Messaggero.