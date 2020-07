Da Roma – Il Napoli ad un passo da Under, ma senza Milik nella trattativa: il polacco si è promesso alla Juve

Il futuro di Cengiz Under sarà ancora in Serie A, molto probabilmente a Napoli. Giuntoli ha raggiunto da giorni l’accordo con l’entourage del calciatore (contratto da 3 milioni), ora si tratta con la Roma, cercando di limare la differenza tra la richiesta dei giallorossi (30 milioni) all’offerta del club partenopeo, che al momento supera di poco i 20 milioni di euro, bonus esclusi.

Ma nell’affare tra Roma e Napoli non rientrerà il nome di Arkadiusz Milik: il bomber polacco ha interrotto da mesi il dialogo con il club campano per il rinnovo di contratto. Ha già un accordo congelato con la Juventus (quinquennale da 5 milioni netti) e ha ribadito nelle ultime ore, al suo agente David Pantak, di non voler valutare altre offerte, ma di voler aspettare i bianconeri. Poche chance al momento per la Roma di arrivare al bomber polacco, che era stato individuato come il profilo ideale per il post Edin Dzeko.

Fonte: siamolaroma.it