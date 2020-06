Dalla Spagna: “Messi va ko, Barcellona in ansia”

Lionel Messi è stato il grande assente nell’allenamento del Barcellona di ieri alla Ciutat Esportiva. Mentre i suoi compagni di squadra si esercitavano sotto gli ordini di Quique Setién, l’argentino è rimasto in palestra facendo un lavoro specifico a causa di un problema muscolare all’adduttore. Secondo l’emittente spagnola TV3, Messi sarebbe stato sottoposto a risonanza magnetica per scoprire l’esatta entità del problema muscolare che lo mette in dubbio per la ripresa della Liga. Il Barcellona tornerà in campo a Maiorca. L’attaccante del Barcellona era già stato fermo quasi due mesi, a inizio stagione, per la rottura del soleo della gamba destra. Secondo TV3, Messi ha subito un colpo alla fine della sessione di ieri e s’è sottoposto ad una risonanza magnetica. Ora, secondo la stessa fonte, riportata da AS, dovrebbe stare fermo una decina di giorni, e potrebbe così mancare il primo match post-Covid contro il Maiorca. In tre settimane di ripresa degli allenamenti, in Spagna sono già 29 gli infortuni registrati.

Fonte: Sportmediaset