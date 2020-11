Dalla Spagna – Real Madrid, Florentino Perez prepara l’assalto per Fabian Ruiz: ecco le ultime

In vista della prossima stagione il Real Madrid è al lavoro per un’opera di ricostruzione con diversi giocatori in uscita e diversi possibili colpi da fare.

In attacco si punterà uno tra Haaland e Mbappe mentre per il centrocampo sono in uscita Modric, Kroos ed Isco e il sogno di Fiorentino Perez è Fabian Ruiz. Il giocatore si è messo ancora di più in mostra in Nazionale e piace sia al presidente che al tecnico.

Un giocatore spagnolo per il Real con i Blancos disposti a spendere 60 milioni di euro per il giocatore del Napoli. Lo riporta Sport.