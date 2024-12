Dall’Inghilterra – Osimhen, Il Manchester United potrebbe pagare la clausola rescissoria

Secondo quanto riportato da TBR Football, Victor Osimhen potrebbe presto approdare in Premier League. Oltre all’ Aston Villa, si sarebbe fatto avanti il Manchester United. I Red Devils seguono da tempo il nigeriano, ma adesso sembra che vogliano fare sul serio.

Il Manchester United starebbe valutando l’opportunità di pagare la clausola rescissoria, valida solo per l’estero, di 75 milioni per strapparlo alla concorrenza già a gennaio. Al Galatasaray Osimhen ha segnato fin qui 9 reti in 11 gare di campionato e tre gol, con due assist, in Europa League. Il giocatore sarebbe felice di trasferirsi in Premier, suo sogno da tempo, e permetterebbe a De Laurentiis di fare finalmente cassa per poi reinvestire parte del ricavato su un altro giocatore. Un difensore, innanzitutto, che andrebbe a coprire l’assenza di Buongiorno.