A volte si rivedono, è la storia di Frank Liivak, esterno offensivo che stasera contro l’Italia ha imperversato sulla zona sinistra dell’attacco avendo proprio Di Lorenzo come suo dirimpettaio. Il terzino destro del Napoli ha affrontato un ex azzurro, Frank Liivak, infatti, ha giocato nella Primavera del Napoli per un anno e mezzo, da agosto 2013 a dicembre 2014.

Doveva essere un giocatore interessante in prospettiva per la prima squadra, non fu incisivo neanche in Primavera (prima che fosse applicato il criterio delle promozioni e retrocessioni, quindi in un contesto meno competitivo) mettendo a segno solo tre gol e un assist nell’arco di un anno e mezzo. Liivak, esterno d’attacco classe ’96, arrivò in prestito dall’Almere City, poi il Napoli preferì non riscattarlo e il giocatore fu svincolato a dicembre del 2014. Da quel momento il giro d’Europa: prima la serie B spagnola con l’Alcobendas, poi il campionato bosniaco all’Fk Sarajevo e, infine, il ritorno in patria al Flora Tallinn.

Contestualmente Liivak ha sempre trovato spazio nella sua Nazionale con 21 presenze e 3 gol. Domenica alle 15 affronterà un altro calciatore del Napoli, Elmas con la sua Macedonia che, dopo lo spareggio di domani contro la Georgia che vale l’Europeo, giocherà in Nations League proprio contro l’Estonia.

A cura di Ciro Troise