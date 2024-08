David Neres scelta di Conte: il 3-4-2-1 perfetto per il suo estro

Meno ripiegamenti e giocate esterne o centrali: il modulo più adatto per il giocatore brasiliano

Il piatto forte (del mercato) resta Romelu Lukaku, ma il Napoli ha deciso di cominciare a completare il menu da consegnare ad Antonio Conte in attesa del nuovo centravanti. Il ds Manna ha dirottato i 30 milioni di euro disponibili su David Neres, scrive quest’oggi Repubblica raccontando che l’accordo col Benfica è stato trovato e i due club stanno definendo l’affare sulla base di 28 milioni di euro. La trattativa sarà formalizzata subito dopo il match del Benfica con il Casa Pia, in programma stasera.

Il 27enne brasiliano potrebbe arrivare in Italia già domani per poi sottoporsi alle visite lunedì a Villa Stuart. Se il programma fosse rispettato, Neres sarebbe già a disposizione contro il Bologna. L’acquisto è di quelli importanti, ha i numeri per infiammare il Maradona. Conte lo ha voluto per schierarlo trequartista di destra nel 3-4-2-1. Neres e Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku, è questo il tridente immaginato dall’allenatore per il suo Napoli. Neres ha accelerazione, dribbling e gol, caratteristiche che a Fuorigrotta non passano inosservate. Neres sembrava un predestinato all’Ajax, poi l’infortunio al crociato e la scelta dello Shakhtar hanno un po’ rallentato la sua consacrazione. Neres è convinto di riuscirci a Napoli.

L’allenatore leccese ha più volte spiegato che il passaggio al 3-4-2-1 sarà per gli esterni d’attacco ‘un’evoluzione importante’, in quanto i due giocatori dietro la punta faranno meno ripiegamenti lungo la fascia con la possibilità di alternare giocate sull’esterno a momenti in cui ci si può accentrare e concedere meno punti di riferimento agli avversari. Insomma, lo scenario migliore per un calciatore come David Neres.

a cura di Tommaso Parrella