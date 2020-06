De Laurentiis: “Mertens uno scugnizzo, rinnovo è stato semplice! Callejon conosce le condizioni”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis fa chiarezza sul futuro di Mertens e Callejon. Il rinnovo del belga è stato semplice e il presidente vorrebbe continuare anche in futuro affidandogli un ruolo da dirigente. Per lo spagnolo la situazione è differente, il rinnovo non sembra essere scontato.

“Mertens è uno scugnizzo. Ci siamo visti a colazione sei mesi fa, ho scoperto un uomo speciale, cazzuto, uno sfacimm’. Rinnovare un trentatreenne non rientra nelle nostre abitudini, con Mertens è stato semplice. Quando avrà smesso mi farebbe piacere trovargli un ruolo per proseguire la collaborazione. Callejon? A settembre, o forse era ottobre, ci siamo parlati e gli ho chiarito le nostre intenzioni, devo aver ritoccato il contratto di 100-200mila euro. Il manager non ci ha più fatto sapere nulla. Lui le condizioni le conosce”.