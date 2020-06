De Laurentiis su Ancelotti: ”Non è stata una scelta corretta. Feci un altro errore quando lo confermai il secondo anno”

Nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della scelta di puntare su Carlo Ancelotti, ammettendo l’errore di aver confermato il tecnico per il secondo anno: “Mi ricordava mio padre, un filosofo ed un uomo dolcissimo. Scelsi la sua serenità, tranquillità. Ma prendendo lui non so se feci la cosa giusto per il Napoli. Dopo la prima stagione, potendo ricorrere alla clausola rescissoria del contratto, avrei dovuto dirgli ‘Carlo, per me non sei fatto per il tipo di calcio che vogliono a Napoli, conserviamo la grande amicizia, ma a Napoli è il calcio è un’altra cosa. Hai conosciuto una città che adesso ami spassionatamente, meglio finirla qui’. Invece sbagliai una seconda volta”.