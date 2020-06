De Luca: “Juventus imbarazzante. Il catenaccio è la Bocconi del calcio, che godimento vincere così!”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rinnovato i complimenti a Gattuso aggiungendo qualche critica alla Juventus.

“Rinnovo i miei complimenti agli azzurri. La Juve è apparsa imbarazzante, non so come farà ad affrontare la Champions“.

“I miei complimenti a Gattuso, doppi per aver dato dimostrazione relativa alla bellezza del catenaccio nel calcio. Mettere in difesa non 11, ma 15, 20, anche i raccattapalle… Un Catenaccio meraviglioso. Una goduria indimenticabile. Il catenaccio è la Bocconi del calcio. Novanta minuti di barricate, poi al 91′ una pappina nella porta avversaria, non c’è godimento più grande”.