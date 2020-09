De Nicola: “Per il recupero di Insigne sono necessarie almeno 3 o 4 settimane, per il 26 ottobre potrebbe farcela”

Alfonso De Nicola, medico sportivo ed ex responsabile dello staff sanitario del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “I 14 positivi registrati nel Genoa sono un segnale forte che Dio ci ha voluto dare. Penso che stiamo un pochino esagerando. I tamponi non bastano e io credo che, nel momento in cui è stato fatto il protocollo, non si potesse fare di più. Adesso però la situazione è diversa. Bisogna rispettare le regole alla perfezione. La positività è dietro l’angolo. Insigne? La lesione di Insigne è una delle più frequenti per i calciatori. Non so Lorenzo cosa abbia avuto. Quando c’è una lesione, e non solo uno stiramento, questa può essere di diversi gradi, in base alla gravità. La lesione di Insigne è molto piccola. La cicatrizzazione della lesione è come una cicatrice sulla pelle. Se le cose si fanno bene, senza fretta, almeno 3 o 4 settimane sono obbligatorie. Secondo me per il 26 ottobre potrebbe farcela. Da quando inizia ad allenarsi con la squadra deve passare una settimana e poi torna disponibile. Scudetto? Ci sono andato vicino due o tre volte con il Napoli, e una di quelle volte fu quando vincemmo a Torino con il gol di Koulibaly”.