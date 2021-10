Nel corso della sua lunga intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli, il centrocampista azzurro Diego Demme ha espresso parole di grande elogio per il capitano Lorenzo Insigne: “Ha fatto un grandissimo gol, complimenti a lui. Lorenzo è un calciatore molto bravo. Sappiamo cosa porta uno come lui in campo, non ce ne sono tanti come lui perché può fare la differenza in un momento“.