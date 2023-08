Di Francesco: “Domani saremo carichi a pallettoni, ma noi e il Napoli abbiamo obiettivi differenti”

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato così in conferenza. Ecco le sue parole, così riportate da Tuttomercatoweb:

“Giochiamo contro i Campioni d’Italia e vorranno vincere di nuovo lo scudetto. Noi lottiamo per la salvezza, le ambizioni e la forza delle due squadre sono diverse. E’ la prima gara, voglio grande coraggio e entusiasmo ma servirà grande attenzione tattica e di stare nella partita sapendo che i campioni che avremo difronte possono pescare la giocata da un momento all’altro”.

Quali emozioni per questo suo ritorno in panchina?

“Bellissimo ripartire, sensazioni uniche. Sono quelle sensazioni che ti fanno amare il lavoro. non penso a me ma al noi, al senso di appartenenza che dobbiamo avere per questo stemma e questi tifosi. Penso ai miei ragazzi che possano affrontare questa gara nel milgiore dei modi con un pizzico di spregiudicatezza. Il gap col Napoli c’è ma lo dovremo colmare con le caratteristiche che ho detto prima”

Come si affronta il Napoli tatticamente?

“Non lo posso dire ora, magari ne parliamo dopo la gara. Noi non pensiamo solo a difenderci, cercheremo di ribattere colpo su colpo. Sicuramente ci saranno momenti diversi durante la gara. Abbiamo preparato la gara in tutti i momenti che possono venire fuori”

Come affronta psicologicamente la sfida di domani?

“Di esami quest’anno ce ne saranno tanti. E’ una partita, poi ne verranno altre 37. Sono convinto che questa squadra mi darà il massimo perchè me lo da ogni giorno in ogni allenamento. Questa squadra va completata ma degli effettivi che ho ora posso solo che parlar bene. Domani c’è un esame ma dobbiamo affrontarlo che dietro ce ne saranno tanti altri”.



Come si tiene bassa la tensione nei ragazzi per non caricarli troppo?

“Secondo me vanno caricati a pallettoni. Se oggi dovessimo guardare le prospettive della gara di domani i numeri sono a favore del Napoli. Vedremo se domani avrà esordienti, per il resto sono tutti calciatori di spessore e con grande fame. Noi abbiamo dei ragazzi che esordiranno che l’anno scorso giocavano in serie minori e magari non titolari. Devono essere carichi domani, bisogna lavorare di squadra e non individualmente”.

Allena dal 2008. Come sta vivendo questa stagione pensando al suo passato?

“Per me è l’anno zero, sono ripartito pensando solo al presente e non al passato. Il presente mi da tanto entusiasmo e questa affrontata va affrontata cosi”

Come sta il Frosinone a livello fisico e tattico per la gara di domani?

“Ci sono due squadre, c’è un avversario pesante. A volte si vogliono fare delle cose che gli avversari non permettono. Abbiamo lavorato tanto sia fisicamente che tatticamente, spero domani venga messo tutto in campo”

Cheddira? “Cheddira non è un nostro giocatore, io parlo dei giocatori che ho a disposizione. Posso dire che è un ottimo attaccante”