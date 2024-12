Di Francesco in conferenza stampa: “Peccato per l’ingenuità sul gol preso. Sul Napoli…”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta contro il Napoli: “Avevamo un piano A e un piano B per mettere in difficoltà il Napoli. Nelle uscite ci siamo abbassati troppo in partenza. Siamo passati al 3-5-2 dopo 15 minuti. Da li’ abbiamo avuto più coraggio. Peccato per l’ingenuità sul gol preso, se concedi spazio al Napoli poi ti puniscono. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Raspadori ha fatto gol e non ci ha permesso di portare a casa punti. Stankovic? Di solito sono gli altri portieri a parare, ora anche i nostri. Stankovic sta crescendo di partita in partita. Va supportato. Mi auguro che non perda la sua voglia di umiltà. Credo che avrà un futuro roseo. Zerbin da noi? Magari ce ne portiamo 3-4, scherzo. Dobbiamo migliorare questa squadra. Il campionato di A non è facile. La squadra ha una personalità, c’è un’identità ben precisa. Contro l’Inter abbiamo perso di misura. Ci auguriamo di fare punti. Serve un po’ di esperienza. Il Napoli corre tanto, lo stesso anche noi. Chiedetelo pure a Conte. Per competere a certi livelli bisogna dare sempre il massimo. Conte è il valore aggiunto della squadra. Vedo il Napoli dietro l’Inter. Zampano? L’ho utilizzato perché i ragazzi hanno un grande dispendio di energie, al Maradona gli argentini sentono la partita. Non bisogna durare 50 minuti. Dal punto di vista del gioco possiamo crescere. I 3-4 cambi servono per dare freschezza. Siamo arrivati alla fine con i ragazzi che hanno dato un po’ tutto”.