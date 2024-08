Di Lorenzo a CRC: “E’ bello vincere anche così”

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC al termine del match contro il Parma: “È bello vincere anche così, all’ultimo minuto. È stata una vittoria importante voluta al massimo dalla squadra. Era una partita difficile, perché il Parma ha caratteristiche che possono metterti in difficoltà: siamo contenti della vittoria. Romelu è arrivato da due giorni e si è subito messo a disposizione del gruppo. Ha personalità, è un ragazzo perbene: porta la sua esperienza e il suo spessore e non può far altro che bene in questo gruppo. L’abbiamo accolto benissimo e oggi ha fatto un grande gol: siamo tutti contenti di averlo dalla nostra parte. Sul mio ruolo ho parlato anche con il mister quest’estate e mi ha detto che posso essere utile sia come esterno a centrocampo che come terzo di difesa. In questo momento sto facendo il terzo e sto cercando di mettermi a disposizione della squadra dando il massimo come sempre. Il ruolo mi importa poco: è importante giocare, fare bene e dare il massimo per questi compagni. Il Parma ha caratteristiche che ti mettono in difficoltà. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosina in fase di pressing, nell’intervallo abbiamo sistemato questa cosa con il mister ed infatti nella ripresa è andata molto meglio. Tutte le partite sono difficili e vanno affrontate al massimo. Anche queste vittorie sofferte sono importanti. Allo stadio c’era un’atmosfera incredibile e quindi siamo contenti di aver regalato questa vittoria ai tifosi. Ogni partita è importante, i punti sono tutti importanti. È bello veder festeggiare così i tifosi: come ha detto il mister è importante tornare a festeggiare le vittorie. Non c’è da dare niente per scontato. È stato bello l’abbraccio finale con il pubblico. Neres si è presentato benissimo, è un giocatore forte. Sta a noi che siamo qui da tanto mettere i nuovi acquisti subito a proprio agio. Sono arrivati altri due ragazzi che ci daranno una mano. Siamo un bel gruppo rinnovato e sono convinto che affrontando ogni partita al massimo riusciremo a toglierci belle soddisfazioni”.