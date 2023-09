Di Lorenzo a DAZN: “Nuovo corso con un nuovo allenatore, dobbiamo dare tutti di più”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio contro il Bologna: “Non siamo contenti del risultato, l’umore non è dei migliori, ci tenevamo a ritornare alla vittoria in campionato, dispiace per questo pareggio, ma dobbiamo pensare alla prossima gara che è tra pochi giorni. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita in vari momenti della gara, dobbiamo riuscire ad avere continuità nei 90 minuti, a volte ci manca questa cosa e dobbiamo subito metterla a posto. L’umore dello spogliatoio, con le reazioni di Kvara e di Osimhen al momento delle sostituzioni nelle ultime gare? Sono cose che gestiamo all’interno dello spogliatoio, in un momento in cui le cose non vanno tanto bene queste cose si esaltano di più, ne parleremo domani nello spogliatoio per evitare questi atteggiamenti. In questi momenti non sevono questi atteggiamenti, dobbiamo stare uniti, focalizzati sul nostro obiettivo e quindi parleremo tra di noi, col mister e tutto il gruppo per migliorare questa situazione che non ci vede contenti perchè manca da troppo la vittoria in campionato e non ci piace stare così dietro in classifica, dobbiamo migliorare questa situazione in campionato. E’ un nuovo anno, un nuovo corso col nuovo allenatore, dobbiamo dare tutti di più, questa situazione non ci piace, il gruppo è unito e lavoreremo per risolvere questa situazione. Se a Kvara manca il gol? E’ un attaccante e il gol gli manca, è dispiaciuto, volevamo vincere, bisogna lavorare e guardare avanti”.