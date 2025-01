Di Lorenzo: “Ci godiamo il primo posto ma il campionato è ancora lunghissimo”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Juventus. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Siamo stati differenti nell’approccio e nella gestione della partita, le ultime due sono state vittorie importanti, conquistate in rimonta. La squadra è matura, seria, sono due successi preziosi che ci fanno fare un ulteriore step. Il primo tempo è stato equilibrato, c’è stato l’episodio sfortunato di Frank, affrontavamo una squadra forte, ci sta non comandare sempre la gara. Siamo entrati in campo con il giusto atteggiamento, la squadra è concentrata ad affrontare il campionato di partita in partita. Stiamo facendo qualcosa di eccezionale, straordinario, sembrava impensabile ad inizio campionato, la squadra ha lavorato tanto dal ritiro, siamo in alto e ci godiamo il primo posto sapendo che il campionato è ancora lunghissimo, siamo alla terza giornata di ritorno. Le partite contro la Juventus hanno un valore diverso, la squadra è riuscita ad isolarsi da ciò che ci circondava, siamo rimasti in gara fino alla fine e ci godiamo questa vittoria”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise