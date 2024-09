Di Lorenzo: “La batosta di Verona è servita per resettare e ripartire”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Monza. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Siamo contenti di non aver subito gol, è un lavoro che parte dagli attaccanti. Ci fa piacere essere davanti a tutti, stiamo lavorando bene, anche durante la settimana. Sono arrivati giocatori nuovi, forti, che hanno alzato il livello della competizione tra di noi. Abbiamo preso tre gol nella prima partita, durante la settimana lavoriamo tanto, è la prima pressione che parte da Romelu. Lavoriamo tanto sulla compattezza, tante squadre stanno avendo difficoltà durante la partita stessa. L’entusiasmo è bello, c’è perchè stiamo vincendo le partite ma anche per l’atteggiamento, il gruppo unito, la base. Se siamo uniti, possiamo mettere in difficoltà chiunque. La batosta di Verona è servita per resettare e ripartire tutti insieme. Matteo fa un grande lavoro, ci aiuta tanto in fase difensiva ed è anche pericoloso davanti, siamo contenti che si sia sbloccato. È cresciuto anche come ragazzo, sono contento di giocare insieme a lui. Le vittorie aiutano a crescere, bisogna andare in campo con umiltà ma anche consapevolezza del valore della maglia che indossiamo”