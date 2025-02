Di Lorenzo: “Siamo stati troppo frenetici e poco puliti nella gestione del pallone”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Udinese. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“C’è grande delusione per questo pareggio ottenuto in casa, viene dopo un altro pareggio subito nel finale. Sono due piccoli stop in questo campionato straordinario che stiamo facendo, non cambia niente, dobbiamo lottare in ogni partita. Stasera abbiamo sofferto un pochino qualche ripartenza, siamo stati un po’ meno frenetici nella gestione del pallone, ci aiuta nei contrattacchi. Thauvin è un grande giocatore, ha qualità, sono ripartiti spesso sui nostri errori, lui s’abbassava tanto sulla linea dei centrocampisti, dobbiamo essere più precisi e meno frenetici. Abbiamo sofferto un po’ le ripartenze, abbiamo affrontato una squadra forte dal punto di vista fisico. Giocano ad alta intensità, tante volte si parla dell’aspetto fisco quando non siamo puliti sotto l’aspetto tecnico e ciò ti fa correre indietro. Non ne parliamo tanto di scudetto, il campionato è ancora lungo, ci sono tantissime partite, non lo facevamo tanto neanche due anni fa quando avevamo un margine ampio. La squadra è concentrata a dare il massimo partita dopo partita, poi vedremo dove arriveremo”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise