Di Maria: “Maradona un secondo padre per me, mi raccontava sempre di Napoli”

Angel Di Maria ha rilasciato un’intervista alla Radio Todo Paisa, parlando anche di Maradona, Napoli e il suo futuro:

“Diego era come un secondo padre, è stato tutto per me. Era al mio fianco quando nessuno c’era, quando mi criticavano, lui comunque mi schierava in campo. Veniva tutte le sere in stanza a parlarmi, a spronarmi ad andare avanti. Mi raccontava storie di Napoli e della sua vita. Posso davvero solo ringraziarlo. Il mio futuro? Gli USA e la MLS non sono niente male come opzione, ma l’idea è quella di restare un altro anno in Europa, è dopo magari tornare in Argentina. Ma sappiamo che il calcio può rivelare sempre sorprese.”