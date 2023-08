Dionisi in conferenza stampa. “Abbiamo provato a fare il massimo. Sull’espulsione dico che..”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Sassuolo. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Abbiamo giocato dieci contro undici, è difficile, abbiamo provato a fare il massimo. Il Napoli l’ha sbloccata su rigore, quindi su palla inattiva, siamo stati fortunati sul secondo che hanno sbagliato. Dobbiamo crescere in personalità, ci sono mancati il coraggio della giocata, l’ultimo passaggio, la profondità. Chi doveva prendere l’iniziativa negli ultimi sedici metri non l’ha presa come doveva. Ceide? È un ragazzo che ha l’uno contro uno, non ha grandi letture. Berardi? Quanto è importante Osimhen per il Napoli, quanto lui e forse anche di più perchè il Napoli si può permettere più campioni, non si può dipendere da lui. Non è stato convocato per dargli più allenamenti. Maxime Lopez? L’arbitro ha sentito qualcosa che non ho sentito nessun altro ma evidentemente abbiamo sbagliato se l’ha espulso. Preoccupato per le due sconfitte consecutive? Siamo partiti con delle difficoltà oggettive, contro l’Atalanta abbiamo fatto esordire tre-quattro giocatori. L’obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile, se riusciamo a toglierci delle soddisfazioni meglio ancora. Ci sono tanti giovani, abbiamo delle certezze e su queste ci dobbiamo basare. Non è il Sassuolo degli anni scorsi, c’era più continuità di rosa, il tempo non c’è però perchè venerdì giochiamo di nuovo contro il Verona che ha fatto sei punti. Berardi? Vale un po’ per tutti, è sempre più difficile tenerli dentro un contesto di squadra. Non è semplice per Berardi ogni anno ricaricarsi, stiamo parlando di ragazzi più o meno giovani”

A cura di Ciro Troise