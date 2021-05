Ds. Cagliari, Capozucca: “Abbiamo meritato il pari. Gattuso il meno colpevole dell’annata del Napoli”

Durante la trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, rilasciando alcune dichiarazioni in merito al match di ieri al Maradona. Ecco le sue parole:

“Secondo me siamo venuti a Napoli con una consapevolezza diversa rispetto al passato. Venivamo da tre vittorie di fila, e affrontavamo un Napoli forte che avrebbe dovuto lottare per i primi posti in classifica. Potevamo perdere ma ce la siamo giocata. E’ stato un pari meritato, ma se il Napoli avesse vinto l’avrebbe meritato. Hanno mancato più volte il goal del doppio vantaggio, ma nel finale di gara Meret si è superato.

I cambi sono stati decisivi per il pari? E’ stata la voglia di agguantare il pareggio decisiva. Ci siamo spinti in avanti, lasciando spazio al Napoli per i contropiedi che fortunatamente non hanno sfruttato. Il nostro allenatore ha fatto cambi offensivi ma per fortuna il Napoli non ne ha approfittato e abbiamo pareggiato grazie a Nandez.

Cagliari? Quando sono arrivato non mi riuscivo a spiegare perchè eravamo in quella situazione. Toccando con mano ho scoperto che c’erano delle problematiche e non eravamo in quella posizione in classifica a caso, ma bensì per demerito. Il Napoli invece ha avuto tanta sfortuna condita da troppi infortuni e Gattuso è il meno responsabile della loro annata, ed io lo ammiro molto. Anche ieri ,dopo la partita, ho letto che sono state date colpe a Gattuso, non capisco quali colpe debba avere.

Joao Pedro in panchina? Contro il Benevento sarà la partita più importante della nostra stagione. Lui era in diffida e abbiamo preferito preservarlo di comune accordo. Osimhen? Tanto pacco non lo è. Non voglio giudicare il suo valore di mercato, non sta a me farlo. Ma non dobbiamo dimenticarci che questo è un giocatore che è stato fuori per parecchi mesi. Inoltre arrivava da un altro campionato, aspettiamo di vederlo tra due anni quando magari troverà continuità.”