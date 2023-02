Eintracht Francoforte, Gotze: “Col Napoli sarà una sfida complicata e stimolante”

Mario Gotze, centrocampista dell’Eintracht Francoforte, ha parlato della prossima sfida di Champions League contro il Napoli: “Il Napoli è una squadra forte. Il vantaggio che ha in Serie A sulla seconda è incredibile. Hanno una squadra e uno stile di gioco dominanti in campionato e poi anche in Champions hanno fatto benissimo. E’ un avversario complicato e sarà una partita tanto difficile quanro interessante. Per noi sarà una grande sfida affrontarli sia in casa che al Maradona e credo che sarà anche divertente. Penso che tutto è possibile, nella fase ad eliminazione diretta della Champions sono i piccoli dettagli a fare davvero la differenza. Sono sfumature che vanno a decidere il risultato finale, lo abbiamo visto anche in questa settimana di partite. Sarà importante essere nella giornata giusta, sia in casa nostra che lì. Credo che la qualificazione si deciderà nella gara di ritorno a Napoli”.