Elmas a Dazn: “Il rigore? Chi se la sente va a tirare. Ero sicuro di segnare”

Elijf Elmas, attaccante del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria.: “Dopo la sconfitta di Milano, una gara difficile, era importante venire qui a vincere. Sapevamo che non sarebbe stato facile. Contava vincere e l’abbiamo fatto. Siamo venuti qui come un gruppo, come una famiglia, ed abbiamo vinto. Il rigore? Chi se la sente va a tirare. Chi tira per me non cambia niente, conta fare gol e vincere. Era il mio primo rigore in una gara da professionista, ero convinto di fare gol. L’esultanza? La faccio sempre con Simeone, non posso entrare nello specifico. Il mister mi chiede le stesse cose che chiede a Zielinski, se anche mi mette in porta daro’ tutto per la squadra fin quando saro’ qui”.