Elmas a Sky: “Dobbiamo vincere per forza se vogliamo andare avanti. Al Napoli siamo una famiglia”

Napoli obbligato a vincere contro il Legia Varsavia, è questo il messaggio lanciato da Elijf Elmas nella sua intervista pre-partita a Sky. Di seguito le dichiarazioni del calciatore azzurro, che questa sera partirà titolare: “È una partita importante per noi perché dobbiamo vincere per forza se vogliamo andare avanti. Sappiamo tutto quello che dobbiamo fare e andremo in campo per vincere questa partita. Tutti siamo da Napoli, tutti giochiamo al Napoli. Siamo una squadra, una famiglia, non c’è un Napoli A o B. Giochiamo per il Napoli e vogliamo vincere tutte le partite“.