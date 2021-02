Elijf Elmas, oggi titolare al posto dell’acciaccato Insigne, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di oggi contro l’Atalanta: “Tutti sappiamo in che momento siamo. Questa è una gara importante per entrambe le squadra. L’Atalanta è forte e ha calciatori importanti. Sappiamo di dover fare una prestazione d’alto livello. Dobbiamo fare ciò che dice il mister ed essere sul pezzo, battagliare in tutte le gare, fare sempre il meglio. Così si può migliorare di partita in partita“.