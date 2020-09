ESCLUSIVA – Bifulco ad un passo dal Padova: va via a titolo definitivo

Il Napoli sta sfoltendo l’organico, ci sono ancora tante operazioni in uscita che Giuntoli spera di poter fare negli ultimi undici giorni di mercato ma soprattutto sui giovani qualcosa si sta muovendo. Prezioso stamane è partito per Modena, dove disputerà il campionato di serie C, lo stesso in cui arriverà Alfredo Bifulco. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, il Padova, che ha l’ambizione di ottenere la promozione in serie B, ha battuto la concorrenza del Cittadella soprattutto spingendo sulla formula. I due club stanno realizzando i documenti, Bifulco è pronto a trasferirsi in Veneto a titolo definitivo.

A cura di Ciro Troise