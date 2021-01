Il centrocampista classe 2002 della Primavera del Napoli Giovanni Ceparano non sta trovando spazio in Primavera nelle ultime gare dopo che, invece, aveva iniziato l’annata da capitano. Cascione è ripartito con la coppia Sami-Virgilio in mediana, Ceparano, così come altri giovani azzurrini (Somma al Sorrento, Vitiello e De Martino al Portici, Altomare al Gladiator), misurerà le sue qualità trasferendosi in prestito in un campionato ostico come la serie D. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, Ceparano completerà la stagione all’Afragolese, club in cui s’aggregherà domani. L’Afragolese lotta per la salvezza nel girone G del campionato di serie D, Ceparano è pronto a calarsi in un’esperienza molto formativa.

A cura di Ciro Troise

© RIPRODUZIONE RISERVATA