Il Cosenza porta a casa dalla serie C un rinforzo per il centrocampo. E’ Mario Prezioso, centrocampista classe ‘96 di proprietà del Napoli che si è messo in mostra finora alla Vibonese con 3 gol e 7 assist in 16 presenze. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, Prezioso rientra al Napoli che lo girerà in prestito al Cosenza, domani l’operazione dovrebbe essere formalizzata.