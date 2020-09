Alberto Senese è ad un passo dalla sua prima avventura tra i professionisti. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, il difensore centrale azzurro classe ‘2000 dovrebbe trasferirsi alla Legnago Salus che debutterà stasera nel campionato di serie C in trasferta contro la Vis Pesaro. Senese ritroverebbe due suoi ex compagni in Primavera: l’attaccante Lorenzo Sgarbi (‘2001) e il difensore Alessandro Zanoli (‘2000). Le parti stanno definendo i documenti, nei primi giorni della prossima settimana Senese dovrebbe trasferirsi in Veneto. Senese piace al Legnago da tempo, la distorsione alla caviglia rimediata in ritiro con la prima squadra a Castel di Sangro ha rallentato la trattativa. Stavolta i tempi sembrano maturi, Senese così potrà cimentarsi tra i professionisti dopo 58 gare disputate in Primavera in quattro anni in cui ha messo in mostra le sue qualità importanti da coltivare in quest’avventura in serie C ormai alle porte.

A cura di Ciro Troise