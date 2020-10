Esordio in Supercoppa, Sacripanti: “La nostra squadra è un mix di atletismo, talento ed esperienza”

Il coach della GeVi Napoli Basket Pino Sacripanti è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale Kiss Kiss Napoli, durante il programma “Radio Goal”, alla vigilia dell’esordio stagionale della squadra in programma domenica prossima 11 ottobre alle ore 18 al PalaBarbuto in Supercoppa contro la Cestitica San Severo: “Dopo tanto aspettare e tanti allenamenti, riusciamo finalmente ad andare in campo per la Supercoppa. Un atto di preparazione al campionato, dove ci si cerca piano piano di trovare i primi meccanismi di gioco con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

C’è una grande serietà da parte di tutto il gruppo dei miei ragazzi. Abbiamo cercato quest’anno di alzare il livello atletico nel roster prendendo giocatori che sanno bene che questa sarà una stagione molto lunga e dura. Bisogna mettersi tutti a disposizione della squadra per riuscire ad ottenere un obiettivo molto importante. Nel roster c’è un mix tra atletismo, talento ed esperienza per poter disputare un campionato di A2 di buon livello.

Siamo ancora un po’ indietro per quel che riguarda lo sport di squadra, l’aspetto fisico, e la tenuta degli interi 40 minuti, anche per i temi tecnici e tattici che dobbiamo affrontare. Al momento abbiamo fatto solo due partite, ed ogni situazione è un tema nuovo che dobbiamo affrontare avendo la pazienza di riuscire a trovare la soluzione giusta. Considero la gara contro San Severo un altro passo in avanti per la nostra preparazione, anche se molto importante perchè giochiamo in Supercoppa.

Esiste ancora una possibilità affinchè domenica prossima almeno 200 tifosi possano entrare ed assistere al nostro esordio. Non ci resta che aspettare con voglia e speranza questa decisione che ci potrebbe consentire di giocare davanti al nostro pubblico del Palabarbuto, e di poterci abbracciare non solo virtualmente”.