Gennaro Gattuso vuole Thiago Silva per il suo Napoli. A lanciare l’indiscrezione sono i colleghi di ESPN che rivelano di come il tecnico apprezzi il brasiliano e vorrebbe il giocatore come sostituto di Kalidou Koulibaly, dato ormai in partenza.

Thiago Silva vorrebbe continuare l’esperienza in Europa in vista dei Mondiali in Qatar 2022 dove vorrebbe essere protagonista. Concorrenza anche dell’Everton di Carlo Ancelotti.