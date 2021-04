Everton, Ancelotti spegne le voci su Koulibaly: “Siamo coperti in quel ruolo”

Carlo Ancelotti smentisce ogni voce relativamente a un affondo dell’Everton per Kalidou Koulibaly. Il nome del centrale azzurro è stato più volte accostato ai Toffees in passato, ma l’ex tecnico partenopeo, in conferenza stampa, allontana l’ipotesi di un suo acquisto: “Onestamente, ho molti bei ricordi di Koulibaly. Un bravo giocatore, un bravo ragazzo, un amico. Ma se vedi la nostra squadra lì, in quel ruolo, siamo davvero ben coperti perché abbiamo quattro difensori centrali giovani, con molto talento e caratteristiche diverse tra loro. Sì, è così: in quella posizione siamo davvero coperti per il futuro“.