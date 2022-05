Fabian Ruiz a DAZN: “Una vittoria importante per i nostri tifosi. Terzo posto? Abbiamo raggiunto l’obiettivo”

Nel post partita di Torino-Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN il giocatore spagnolo Fabian Ruiz:

“Sapevamo che era una gara difficile, loro sono una squadra aggressiva e molto forte. Dopo il match con l’Empoli noi volevamo dare una vittoria per i tifosi che sono venuti qua. Non so cosa è successo contro l’Empoli, ma oggi abbiamo creato occasioni ed alla fine abbiamo vinto. Terzo posto? Penso che abbiamo raggiunto l’obiettivo, che era entrare in Champions. I tifosi e questa città meritano di stare in Champions, siamo stati vicini allo scudetto ma sapevamo che era difficile. Obiettivo scudetto per anno prossimo? Questa è la strada, spero che quest’anno sia alla base per il futuro. Gol da dentro area? Solitamente è difficile che entro in area, son contento per il gol ma soprattutto per la vittoria”.