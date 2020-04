Fabian Ruiz si racconta: “Libri, film e Fifa nella mia quarantena. Ecco come la trascorro”

All’Agenzia stampa spagnola EFE il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua quarantena:

“Mi piace il libro ‘Millenium. Ciò che non ti uccide ti fortifica’ di David Lagercrantz perché combina la suspense e l’azione e ti coinvolge fino alla fine. Ascolto El Barrio ogni volta che ho bisogno di isolarmi, stare tranquillo e o altre cose in concreto di cui sento la necessità . Ascoltare le loro canzoni mi aiuta. Per quanto riguarda il film ‘Gran Torino‘ di Clint Eastwood ha attirato molto la mia attenzione il fatto di come una persona anziana non avesse paura di certe cose. Una persona che lotta, umile ed esemplare. Il tipo di persona in cui mi rispecchio. ‘Il trono di spade’ mi ha impressionata per come è fatta. Mi ha appassionato tantissimo e volevo sempre vederne di più. Videogioco preferito? Fifa. Mi piace giocare con i miei amici, parlare con loro e poterli prendere in giro quando li batto”.